ÆîÅç¸¶»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶â1200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡¢¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÅç¸¶»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11·îÃæ½Üº¢¡¢ÃËÀ­¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬°­ÍÑ¤µ¤ì¡¢16¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡Ö»ñ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿®¤¸¤¿ÃËÀ­¤Ïº£·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ1200Ëü±ß¤òÂðÇÛÊØ¤ÇÁ÷¤ê¤À¤Þ¤·¼è¤é