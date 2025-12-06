Ãæ»³5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥´¥Ç¥£¥¢¡¼¥â¡ÊÌÆ¡á¿¹°ì¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£3¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤ÇÁá¡¹¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¿­¤Ó¤Æ¸åÂ³¤òÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£°È¾å¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÊª¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¡Á4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¾¯¤·³°¤Ë¤â¤¿¤ì¤¿¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¯¤È¿­¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³Ú¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿