Image: Microsoft 360度どっから見てもXbox！テレビゲームで神業が炸裂するのも、珍プレイが飛び出すのも、全てはコントローラーによる操作があってのこと。プレイヤーとゲームパッドは、一心同体と言っても過言ではありません。Xboxのゲームパッドが履ける？ マイクロソフトの家庭用ゲーム機「Xbox」シリーズは、購入するとゲームパッドが付いてきます。ユーザーとしては手に馴染んだお馴染