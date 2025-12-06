ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太が、テレビ静岡・フジテレビ系特番『激論!日本代表ベスト8への道 ―歴代監督×森保JAPANが語る勝利へのリアル―』(7日24:55〜)に出演する。中島颯太「日本サッカー協会が掲げる“2050年までにワールドカップ優勝”の目標は果たしてかなうのか」をテーマに、サッカー論客と激論を交わしてきた同番組。シリーズ第5弾となる今回は、来年6月に開催が迫る北中米ワールドカップで、「歴代