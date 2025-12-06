É×¤Î¿ÆÀÌÂð¤Ø¤ÎË¬Ìä¡£ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤¿¤Á¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¤Ç¡¢ÊÖÅú¤Ëº¤¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Äº£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍD»Ò¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤ªÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ É×¤Î¿ÆÀÌÂð¤Ø·ëº§¤Î°§»¢ D»Ò¤ÏÉ×¤È·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢É×Â¦¤Î¿ÆÀÌÂð¤Ø°§»¢¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌÂð¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿ÆÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢～¤¢¤Ê¤¿¤¬D»Ò¤µ¤ó¡© ²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤è¤í¤·¤¯¤Í～¡×¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ