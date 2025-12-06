½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢4Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¡È¤Ê¤Ä¤ß¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù²¬»³Å·²»¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤é¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¿¹¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¤¤¤È¤³¤Î¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿ÈþÂçÀ¸¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡£Á´20ÏÃ¤ò´°Áö¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È