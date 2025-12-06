¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ß¥Ë¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ß¥Ë¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È  ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó5¡ß1¡ß7cm¼ïÎà¡§Á´6¼ï¡Ê¥¸¥å¥Ç¥£¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ë¥Ö¥ë¥º¡¢¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¡¢¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¡ËÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´