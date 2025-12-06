¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñÂè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î5Æü¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°C¡á6664¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡¢¥Õ¥©¡¼¥ë¥ºC¡á6643¡¢¥Ñ¡¼71¡ËÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬¥Õ¥©¡¼¥ë¥ºC¤ò5¥¢¥ó¥À¡¼66¤Ç²ó¤ê4°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥ë¥ºC¤ò68¤Ç²ó¤Ã¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê27¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤È¡¢¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°C¤Ç69¤À¤Ã¤¿ºù°æ¿´Æá¡Ê21¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£115Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ï5Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü