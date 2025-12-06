3日(現地時間)、リヴァプールはプレミアリーグ第14節サンダーランド戦に臨み、1-1で引き分けた。前節ウェストハム戦に続いての連勝を狙って序盤から攻勢を仕掛けたが、先制点を決められリードを許す苦しい展開となり、終盤に相手のオウンゴールで同点に持ち込むが精一杯だった。これで首位アーセナルとの勝ち点差は11ポイントにまで広がってしまい、シーズン前半にしてリーグタイトル防衛は難しい状況になりつつある。チーム状況が