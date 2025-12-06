プレミアリーグで首位を走るアーセナル。第14節ブレントフォード戦は2-0と快勝したが、MFデクラン・ライス、DFクリスティアン・モスケラと怪我人が増えてしまったのは不安要素だ。第15節アストン・ヴィラ戦に向けた記者会見で、ミケル・アルテタ監督はどちらの出場についても言葉を濁したが、モスケラの方がより深刻だと語っている。モスケラはブレントフォード戦で不自然な着地をしてしまい、膝あるいは足首に問題を抱えたとみら