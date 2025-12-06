国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」は12月6日に開催2日目を迎え、オープニングステージにはドラマ「ザ・ボーイズ」ブッチャー役で人気のカール・アーバンが、共演者ジャック・クエイド（ヒューイ役）と共に登場。お茶目な日本語エピソードで観客を沸かせた。 アーバンといえば『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのエオメル役