¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ´ôÉì¸©·´¾å»Ô¤Ç¤Ï¥¹¥­ー¾ì¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤±¤µ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï·´¾å»Ô¹âÏÉÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£ ÀèÆü¤Î´¨ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¤ÊÀÑÀã¤¬¤¢¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó½éÆü¤«¤éÁ´Ä¹2500£í¤Î¥³ー¥¹¤¬³êÁö²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ±À°ì¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ëÃæ¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥¹¥­ー¥äー¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥À&#125