¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤±¤µº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 6ÆüÄ«¡¢¹â»³»ÔÁñÀîÄ®¤ÎÏ»±¹ÃÏ¶è¤Ç¤Ï-14.9¡î¤ò´ÑÂ¬¤·Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¸áÁ°7»þÈ¾²á¤®¤ËÂÀÍÛ¤¬¾º¤ë¤ÈÂçµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬·ë¾½¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¯¸½¾Ý¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¡×¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¿¿Åß¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤ÏºÇÄã