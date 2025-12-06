2026Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±¿Ì¿¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡£º£Âç²ñ¤Ï½é¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬32¤«¤é48¥Á¡¼¥à¤ËÁý¤¨»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¡£¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½ÁªÌµÇÔ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ