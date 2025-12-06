ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿2¼¡Í½Áª²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤¬5Æü¡¢ÊÆ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥¹¡Ê¥Ñ¡¼70¡¢14°Ì¤Þ¤ÇÄÌ²á¡Ë¤Ç11°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤ÇºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê11Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤ò73¤Ç²ó¤Ã¤¿¿ù±ºÍªÂÀ¡Ê24¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤â¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î9°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¡Ê24¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï74¤ÈÍî¤È¤·2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÇ½ªÍ½Áª²ñ