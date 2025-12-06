¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡Ê39¡Ë¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²Î¤Îº×Åµ¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×½Ð±é·èÄê¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤È¥²¥¹¥È¤é¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î²Î¤Îº×Åµ¡£9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏABEMA¤ÇÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£½é½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥³¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤í¤á¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö2²ó¤À¤±¤À¤±