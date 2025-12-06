¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×Âè3Æü¡Ê2025Ç¯12·î6ÆüÅìµþÅÔÅìµþ¤è¤ß¤¦¤êCC¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡ËºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Á×±Ê´Á¡Ê34¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ÈµÈÅÄÂÙ´ð¡Ê27¡áÅì¹­Ìî¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ë¤¬ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê28¡á¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç1ÂÇº¹¤Î3°Ì¡£ºÙÌîÍ¦ºö¡Ê22¡á»°¶¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¡£ÍûÁêßô¡Ê33¡á´Ú¹ñ¡Ë¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¾Þ