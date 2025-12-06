¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï5Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Íû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤­¤ç¤¦¡Ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤¬9Æü¸áÁ°¤Ë¹ñºÝ·ÐºÑµ¡´Ø¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÈËÌµþ¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¦¤Ë¶¨µÄ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈ¯Å¸¤ò¶¦¤Ë¿Þ¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÂÐÏÃ²ñ¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐÏÃ²ñ¤Ë¤Ï¿·³«È¯¶ä¹Ô¡ÊNDB¡Ë¤Î¥ë¥»¥ÕÁíºÛ¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¤Î¥¢¥¸¥§¥¤¡¦¥Ð¥ó¥¬ÁíºÛ¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Î¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥ÐÀìÌ³Íý»ö¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Î¥ª¥³¥ó¥¸¥ç¥¤¥¦¥§¥¢¥é»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢¹ñÏ¢