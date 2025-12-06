¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ï¡¢±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ãë²á¤®°Ê¹ß¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÌë¤Þ¤ÇÎÉ¤¯À²¤ì¤Æ¡¢¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤µ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤­¤Î¤¦¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤è¤ê5¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç