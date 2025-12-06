大井川鐵道（静岡県島田市）は、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて「年越しSL夜行列車」を運行します。今回の企画では、夜行列車として初めて川根温泉笹間渡駅まで乗り入れます。見どころは、隣接する「川根温泉ふれあいの泉」との連携。参加者は温泉に入浴しながら、鉄橋を渡る夜行SLを露天風呂から眺めるという特別な演出を楽しむことができます。昭和の旅情に浸る、大鉄史上最長のロングラン当日の行程、12月31日19:25に