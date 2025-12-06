セレッソ大阪は6日、雨野裕介氏(47)がスポーツダイレクター(トップチーム、レディースチーム、アカデミーを統括する責任者)に就任することを発表した。雨野氏は2019年1月にサンフレッチェ広島の強化部強化担当に就任。昨年2月から広島の強化本部長(スポーツダイレクター)を務めていたが、今年3月に辞任していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●雨野裕介(あまの・ゆうすけ)■生年月日1978年4月10日(47歳)■選手歴