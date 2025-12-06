¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º vs ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥³¥·¥¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊToronto¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º 86 - 111 ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä NBA¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥ºÂÐ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥¹¥³¥·¥¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊToronto¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿&