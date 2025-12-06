¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2¡×¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¤Î±ü¤æ¤¤¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤¬2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ø±ü¤æ¤¤ 1st¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù ¡Ø±ü¤æ¤¤ 1st¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù ¹õÈ±¤¬É÷¤ËÍÉ¤ì¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡½¡½Èà½÷¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤ÀÎ¹Àè¤Ï¡¢°Û¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡£ ¶áÂå¤ÈÅÁÅý¤¬º®ºß¤¹¤ë³¹Ãæ¤òÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¡¢¶î¤±½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë³¤¡¢¤½¤·¤Æ²òÊüÅª¤Ê¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¡¼