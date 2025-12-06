俳優の沢村一樹が5日、インスタグラムを更新し、全身ショットを公開。その圧巻のスタイルにファンから驚きの声が相次いだ。【写真】「足長いー！」「顔ちっちゃ」184cmの沢村一樹沢村は投稿で「僕は豆腐好きです。皆さんは好きですか？」と唐突な質問を添えて投稿。ファンからは「急な豆腐」「わたしも豆腐好きです」といった反応が寄せられたが、同時に掲載された全身写真にも注目が集まった。184cmの高身長を誇る沢村は、