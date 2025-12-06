４日夜、甘粛省隴南市両当県の空に浮かぶ満月。（隴南＝新華社配信／魯罡）【新華社天津12月6日】今年2番目に大きな月「スーパームーン」が5日午前7時14分（日本時間同8時14分）に、満月を迎えた。満月の時刻が早朝に当たるため、観賞に最も適した時刻は4日夜となった。（記者/周潤健）４日夜、江蘇省東台市の黄海国家森林公園の空に浮かぶ満月。（東台＝新華社配信／許叢軍）４日夜、北京市の空に浮かぶ満月の前を横切る