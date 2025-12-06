ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、FIFAワールドカップ26の抽選結果を受けてコメントした。5日、ドイツメディア『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』が伝えた。西ドイツ時代を含めて4度のW杯優勝経験を誇るドイツだが、過去2大会はまさかのグループステージ敗退。3大会ぶり優勝を目指す今大会は、キュラソー代表（初出場）、コートジボワール代表（3大会ぶり4回目）、エクアドル代表（2大会連