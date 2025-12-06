セレッソ大阪は6日、スポーツダイレクター（トップチーム、レディースチーム、アカデミーを統括する責任者）に、雨野裕介氏が就任することを発表した。現在47歳の雨野氏はサンフレッチェ広島やガイナーレ鳥取でダイレクター職を歴任。広島ではチームの競争力強化に尽力してきたが、強化本部長時代の今年3月に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準々決勝で出場資格のなかったフランス人FWヴァレール・ジェルマンを起用し