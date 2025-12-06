ËÌ³¤Æ»¡¦Âç¶õÄ®ÅìÁô¶×ÀéÁð¤Î¹ñÆ»¤Ç2025Ç¯12·î6Æü¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¶õÄ®ÅìÁô¶×ÀéÁð¤Î¹ñÆ»334¹æ¤Ç¤¹¡£6Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡¢¹ñÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬±¦ÂçÂÜÉô¤òÉé½ý¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ñÆ»¤¬1»þ´ÖÈ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¥«ー¥Ö¤Ç¡¢ºäÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë