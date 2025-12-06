£¶Æü¸áÁ°£±»þ£´£°Ê¬º¢¡¢°ñ¾ë¸©¼éÃ«»ÔÃæ±û¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¡ÖÏ©¾å¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ñ¾ë¸©·Ù¼è¼ê½ð°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤Î¼ÖÆ»¾å¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê£µ£°¡Ë¤Ç¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ï¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¼éÃ«±Ø¤ÎÆîÀ¾Ìó£³