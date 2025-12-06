国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」は12月6日に開催2日目を迎え、オープニングステージには「ザ・ボーイズ」ブッチャー役のカール・アーバン、ヒューイ役ジャック・クエイドが登場。「ザ・ボーイズ」最終シーズンの見どころをアツく語った。予告編映像もまもなく解禁されるという。 「ザ・ボーイズ」は、で配信の大人気ド畜生ヒӦ