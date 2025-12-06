·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»ÔÏÂÀô¤Ç¡Ö±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¡¢À­ÊÌ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï86ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê