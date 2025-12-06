¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤¬¡¢¹á¹Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒÈï³²¤ÎÉüµì¤Î¤¿¤á¡¢100Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£½êÂ°´ë¶ÈJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï4Æü¡¢Ãæ¹ñSNS¡¦Weibo¤Ë¡ÖTWICE¤Ï¡¢¹á¹Á¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢100Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£´óÉÕ¶â¤ÏÈï³²»ùÆ¸¤ª¤è¤Ó½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÎ×»þ½»µïÄó¶¡¡¢¿´Íý¼£ÎÅ»Ù±ç¡¢¶µ°é»Ù±ç¡¢À¸·×»Ù±ç¤Ê¤É¶ÛµÞµß¸î³èÆ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¤Ï6Æü¡Ö6Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢K¡Ý