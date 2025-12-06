ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が6日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に望み、1000万円減の年俸1億4千万円でサインした。11年目の今季は開幕直前に右脇腹を負傷。復帰後も同じ箇所を痛めて80試合の出場にとどまった。「何もできていないというか、試合も出られていないというか、けがも多かった。満足いくような1年ではなかったので、来季は圧倒的な数字を残したい」と悔やみつつ、巻き返しを誓った。2年間、選手