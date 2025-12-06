宮崎県椎葉村の上椎葉ダムで山桜や紅葉など深山の自然を楽しめる遊覧ボートがある。観光客向けの放流が行われ、マニアが「閣下」と呼ぶスポットだが、地元の人々は湖底に沈む集落に郷愁を抱く。歴史小説「新・平家物語」の著者、吉川英治が「日向椎葉湖」と名付けたダム湖を船で巡った。（神屋由紀子）3種類の船でダム湖を巡る会に参加した。まず10人乗りボートで渓流下り。「船がひっくり返る可能性もあります。カメラの持ち