舞台は古代日本、湖の国・淡海(おうみ)。息長(おきなが)の邑(むら)で暮らす14歳の少女・真秀(まほ)は、複雑な生い立ちのため息長の人々に疎外されながらも、病で寝たきりの母・御影(みかげ)と、目も耳も口も不自由だが、不思議な霊力をもつ兄・真澄(ますみ)を支えながら気丈に生きていた。母の御影が、大和でもっとも古い一族であり、強大な霊力をもつ「佐保(さほ)」の人であったことを知った真秀は、佐保への憧れを募らせるように