2025年の国内女子ツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ」で岩井千怜とのプレーオフを制してシーズン2勝目、通算22勝目を挙げた鈴木愛。ピン契約の鈴木は14本すべてピン製。ウッドやユーティリティは今季から投入する最新モデルの『G440』だが、アイアンやウェッジは昨季から使うモノ。クラブのこだわりを聞いた。【写真】『BLUEPRINT S』はトップラインが丸くつかまり顔！58度だけ錆びだらけで打痕がすご過