＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞今季シード喪失者の明暗が分かれた。来季の前半戦出場権をかけたQTで、前半戦フル出場が見込めるボーダーライン（35位付近）に入って4日間を終えたのは、11人中3人だった。【写真】尾関彩美悠がドレスアップしたら岡山県作陽高3年時に受験した2021年のプロテストで一発＆トップ合格し、同年以来のQT出場となった尾関彩美