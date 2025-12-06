「サンリオベースボールアカデミーｉｎジャイアンツタウンスタジアム」（６日）日本ハムや巨人、中日で活躍し今季限りで現役を引退した中田翔氏が、野球教室に参加した。打撃の実演コーナーでは衝撃の“アーチ”を披露し、４３１人集まった子供たちを、何度もどよめかせた。日本ハム時代の同僚・杉谷拳士氏が上げたトス打撃。マウンド付近の中田氏は、気持ち良さそうに豪快にスイングすると軽々と左翼スタンドに運ぶ。“