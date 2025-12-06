２０２６年北中米Ｗ杯に臨む国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１８位の日本代表が１次リーグＦ組となり、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８＝本紙評論家）は「決して簡単な戦いにはならない。タフな試合になるし、総力戦になる」との見方を示した。ＦＩＦＡランキング７位のオランダについては「身長の