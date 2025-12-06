マンションリサーチは11月28日、首都圏を対象とした「金利と中古マンション市場」のレポートを公開した。DH住宅ローン指数の推移出典：ホームローンドクター(株)同レポートは、ダイヤモンド不動産研究所とホームローンドクターが共同で作成している住宅ローン金利の参考指標「DHローン指数」と、福嶋総研の「首都圏エリア別の中古マンション販売日数と値下げ回数」を参考にしている。「DHローン指数」は、主要な銀行の住宅ローン