俳優の木村拓哉さん（53）が2025年11月28日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と散歩をする様子を披露した。「良い陽射しでしたね！」木村さんは、「今日も気持ちの良い陽射しでしたね！」といい、愛犬を後ろから優しく触る姿を投稿。「落ち葉の絨毯の上を嬉しそうに歩く感じ、そして太陽を浴びたちびっ子みたいな頭も...堪らんです」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのパーカーとパンツを着用。落