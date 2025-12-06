チャンピオンズカップの3連単的中術 【相手馬の狙い方】 関西馬［6・7・8・100］に対し、関東馬［4・3・2・22］で、関東馬はベタ買いしても複回値はプラス。 ３～６歳馬を中心に買って、７歳以上は前２走で重賞好走実績がある馬のみ。 ヒモ荒れすることが少なくないので、３着には半数を占める⑨⑩人気をマーク。 みやこＳ組も３着馬の５頭中４頭が⑥人気以下なので、３着に入れておきたい。 チ