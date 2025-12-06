伊東市議会は、5日の本会議で市長などによる議会解散権の見直しを求める意見書について国に提出する事を賛成多数で決めました。伊東市では、市議会が不信任を可決したものの田久保前市長は権限を行使して議会を解散しました。市議会では、この解散が「大義なき解散」と指摘し、議会解散権のあり方を見直すべきとの意見が出ていました。このため、市議会では見直しを国に求める意見書の提出を決め、5日の本会議で賛成多数で可決しま