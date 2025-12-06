YBC¤Ï12·î1Æü¡¢AM¥é¥¸¥ª¤ÎÊüÁ÷¤òFMÍÑ¤Î¼þÇÈ¿ô¤ÇÊä¤¦¡Ö¥ï¥¤¥ÉFM¡×ÊüÁ÷¤ò»³·Á¸©¾±ÆâÃÏ°è¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ÉFM¾±ÆâÃÏ°è³«¶É¡×¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬¡¢6Æü¡¢¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡Ö¥ï¥¤¥ÉFM¡×¤Ï¡¢AM¥é¥¸¥ª¤ÎÁ÷¿®½ê¤¬ÈïºÒ¤·¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÁ´¹ñÅª¤ËÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·ÁÊüÁ÷¤Ï2018Ç¯¤ËÂ¼»³ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ÉFM¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò»Ï¤á¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é¾±ÆâÃÏ°è¤ËÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Þ