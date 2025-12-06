¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦ºÇ½ªÀáÇð¡½Ä®ÅÄ¡Ê£¶Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡ËÇð¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Á°Àá¤Î¿·³ãÀï¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµ­Ï¿¤·¤¿£Æ£×ºÙÃ«¿¿Âç¤Ï¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ºòµ¨¤Î¸åÈ¾¤òÄ®ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¤¿£Ä£Æ¿ù²¬ÂçÚö¤â£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£±¡£Çð¤¬¾¡Íø¤·¡¢¼¯Åç¤¬°ú¤­Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢£±¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤Ç¤Ï»Ë¾å£µÎãÌÜ¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤¬