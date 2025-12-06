前の話を読む。横田を秘書課に異動させる小野の提案をサトコは受け入れる。花形部署に異動になった横田は単純に喜んでいた。ただ小野は「秘書課は特殊」だと話し…。■秘書課が特殊な理由とは…■小野の異動でポジティブな変化が■さっそく男性社員に媚びを売る■横田の思惑は大ハズレ！小野が言った「秘書課は特殊」という理由は、課のメンバーがほぼ社長の親族で固められているからでした。親族で固めた理由…それは、秘書課の仕