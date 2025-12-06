¶âÂô»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢Ä¹Ä®Éð²È²°ÉßÀ×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÁ¦³Ý¤±¡Ê¤³¤â¤«¤±¡Ë¡×¤Îºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ¦³Ý¤±¡×¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÆÃÍ­¤Î¼¾¤Ã¤¿Àã¤«¤éÅÚ¤ÎÊÉ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤é¤ÇÊÔ¤ó¤À¡ÖÁ¦¡×¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö²Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯Åß¤À¤±¤Î·Ê¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê·Ê¿§¡×Á¦³Ý¤±ºî¶È¤Ï¤ª¤è¤½1.2¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Á¦¤ÏÍèÇ¯¤Î3·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£