女優の細川直美が5日、自身のアメブロを更新。自身の体調について報告した。【映像】細川直美、自宅でのすっぴんショットに絶賛の声細川は「今日は少し外に出る度に寒暖差アレルギーが出て」と報告。「くしゃみが出ては治り。の繰り返しでした」とつらい症状を明かした。続けて「そんな訳で今日は一日家の中でPC仕事をしながら外を眺めていました」と述べ、クリスマスの飾りなどを披露した。最後に「明日は大丈夫だといい