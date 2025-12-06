2024年、首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、千葉・市川市の事件で逮捕された指示役の1人が「ビリー」というアカウント名を使い、回収役に指示していたことが分かりました。6日に送検された福地紘人容疑者ら男4人は2024年10月、市川市の住宅で女性に暴行を加え現金などを奪った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、福地容疑者が回収役に指示を出す際、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で「ビリー