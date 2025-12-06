【30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？】 12月6日12時～ 連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は、くずしろ氏の新連載「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？」をWebコミックサイト「竹コミ！」にて12月6日12時よりスタートする。 くずしろ氏は「姫のためなら死ねる」などで知られる漫画家で、10月より「笑顔のたえない職場です。」がTVアニメ化され放送